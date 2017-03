Insulti a Napoli dal sindaco di Cantù, il Giornale di Como: "Gratuiti e beceri, deve vergognarsi"

La vicenda di Bizzozero, il sindaco di Cantù che ha dato della "fogna infernale" a Napoli (per poi – almeno fino alle scuse poste attraverso Radio Kiss Kiss – non ritrattare ma anzi rincarando la dose, con "città criminale e incivile"), trova risposta non solo nei tantissimi partenopei indignati, nelle minacce di querela e class action che pure le sue parole hanno scatenato.

Anche il Corriere di Como, a firma Dario Campione, condanna i concetti espressi dal primo cittadino. "Molti credono che sia un dovere mettere in scena il proprio ego ipertrofico sulla ribalta di Internet – scrive il giornalista – Senza badare al messaggio". "Ecco allora che il sindaco di Cantù, ormai prossimo alla scadenza di un mandato amministrativo nel quale non ha certamente brillato per autorevolezza e lungimiranza politica – va avanti Campione – parte all’attacco di Napoli e, insieme, del leader della Lega Nord".

"Con raro sprezzo del ridicolo – prosegue il giornalista – Bizzozero si lamenta del fatto che la redazione di Quinta Colonna lo abbia fatto slittare nella seconda parte della trasmissione, preferendo in prime-time Salvini. Con tutto il rispetto per la città del mobile e per chi la rappresenta, dal punto di vista giornalistico avere in studio il segretario della Lega permette ragionevolmente di sperare in un’audience più alta rispetto a quella che garantirebbe il primo cittadino di Cantù".

"Ma ciò che davvero non si riesce a comprendere – va al dunque Campione – è l’insulto gratuito e becero rivolto da Bizzozero a Napoli. Definita 'fogna infernale'. Riecheggiano, in queste due parole, tristissimi echi di vecchi pregiudizi. Legati a momenti anche molto difficili della città partenopea. Qualcosa di indegno. Di cui bisognerebbe soltanto vergognarsi".