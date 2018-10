Bustine di zucchero "contro" Napoli, la Comunità Ellenica: "Invitiamo l'ideatore a Napoli"

“ La Comunità che rappresenta i Greci residenti a Napoli e in tutta la Campania condanna fermamente la campagna pubblicitaria della società greca Coffeeland Ltd , frutto di stereotipi superati che infangano il nome di Napoli e dei suoi abitanti”.



Così la Comunità Ellenica di Napoli e della Campania ha commentato il caso della commercializzazione di bustine di zucchero prodotte in Grecia dalla società Coffeeland Ltd e che utilizzano immagini e testi offensivi per la città di Napoli.

“ Siamo felici che il general manager di Coffeeland Ltd, Stavros Giaitzakis, abbia chiesto scusa ai cittadini partenopei per l’errore commesso e abbia ordinato il blocco della campagna pubblicitaria e della distribuzione delle bustine. Ci rattrista però che, come reazione, alcuni nostri concittadini napoletani si siano scatenati in questi giorni sui social media con insulti anche nei confronti della Grecia e del suo popolo . Come Comunità Ellenica di Napoli e Campania condanniamo tale atteggiamento che non risponde allo spirito di fratellanza che ha sempre caratterizzato i rapporti tra il popolo napoletano e quello greco”.