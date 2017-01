Veronica Maya e Marco Moraci, matrimonio ai Caraibi

Il sogno si è avverato con una cerimonia da favola ai Caraibi. Veronica Maya e Marco Moraci si sono sposati il 4 gennaio. Ad organizzare il matrimonio, Enzo Miccio, volto di Real Time.

Lo stesso Miccio ha poi voluto ringraziare la conduttrice per la fiducia dimostratagli così: "Un matrimonio carico di emozioni, di amore ma sopratutto di voglia di condivisione! Grazie @veronica_maya_ per avermi dato la possibilità di starti accanto, ricorderemo per sempre questi giorni meravigliosi".

La conduttrice, al secondo matrimonio, è mamma di tre bambini.