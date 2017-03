"Sono stata male per Gigi D'Alessio, ma ho ragione io"

"Non ha ragione lui, anzi moralmente ho ragione io ma non mi metto in diatriba con lui. Siamo stati, in parte anche con Anna (Tatangelo, ndr), vittime della stessa situazione. Lui è il mio testimone di nozze, io sono madrina del loro figlio e non ci siamo mai più incontrati. Purtroppo è una delle cose che io ho subito riguardo a Cottone (suo ex marito, ndr), ci ha messo nei guai a tutti". Così Valeria Marini riferendosi a Gigi D'Alessio.

La showgirl si è confessata qualche giorno fa durante "L'intervista" di Maurizio Costanzo ammettendo di essere delusa del comportamento del cantante. "Proprio perché ero amica con Gigi quando ebbe bisogno gli prestai 200 mila euro, soldi sudati. Parlo ora perché lui è andato in televisione a parlarne, ma io sono stata zitta per 5 anni e mi è dispiaciuto che lui ha parlato di una cosa di cui semmai avrei dovuto parlarne io".

E ancora: "Voglio bene a Gigi e ad Anna. Ho detto agli avvocati di trovare un accordo, anche uno in cui ci rimetto dei soldi, non mi importa perché l’amicizia non ha prezzo. Però non lo trovano, non lo trovano loro perché non sono gli avvocati miei. Sono loro che non vogliono trovare un accordo. Ma io non faccio la banca".