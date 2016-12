"Ecco il numero di Valentina Nappi, molestatela di chiamate": è bufera

Disavventura per la pornostar campana Valentina Nappi. Alcune persone hanno pubblicato su Facebook il suo numero di cellulare privato, "incitando alla molestia – parole della stessa Nappi – con tanto di commento misogino".

È stata la stessa attrice a denunciare sui social la vicenda, affinché i suoi follower segnalassero la pagina. In effetti la pagina in questione è stata chiusa, ma il tutto ha avuto ripercussioni sulla stessa pagina social dell'attrice che è stata bloccata per un mese.

La Nappi, sul proprio profilo, ha anche avuto un confronto con uno dei presunti autori del gesto, minacciandolo di azione legale.

Una sua amica oggi ha fatto il punto sulla situazione: "Dei simpaticoni in cerca di click facili hanno pubblicato il numero di telefono della mia amica Valentina Nappi su fb, con invito a "sfondarla" di chiamate. Come risposta lei ha chiesto di aiutarla a segnalare i colpevoli. Risultato: anche lei è stata segnalata e la sua pagina chiusa per un mese". "C'è questa malsana idea – ha proseguito l'amica di Valentina Nappi – che se sei una pornostar non hai diritto alla privacy, ma anche se sei una ragazza anonima e pubblichi un video in cui fai sesso allora tutti si possono permettere tutto con te e non c'è modo di proteggersi. È tutto sbagliato".