Valentina Nappi, arriva l'importante riconoscimento internazionale

Importante riconoscimento internazionale per Valentina Nappi. La pornostar campana, infatti, è stata eletta miglior attrice straniera nell'ambito degli XBIZ Award 2017.

I vincitori dei premi sono stati annunciati nei giorni scorsi al Westin Bonaventure Hotel in Los Angeles.

Gli XBIZ Award consegnano premi per le principali aree di intrattenimento per adulti, come film, produzioni, web e tecnologia.