Uomini e Donne, Sonia Lorenzini attaccata: "Non ti piacciono i napoletani"

Gennaro Lillio proprio non ha mandato giù l'idea di dover lasciare 'Uomini e Donne'. Il giovane napoletano, ex fidanzato di Lory Del Santo, si era accomodato tra le file dei corteggiatori di Sonia Lorenzini nel programma di Maria de Filippi.

Quando la tronista ha deciso di eliminarlo, ecco la reazione di lui: "Non hai motivazioni per eliminarmi. Significa che non ti piacciono i napoletani". Per Sonia, però, nessun dietrofront.