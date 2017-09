Uomini e Donne, Desirèe Popper contro Mattia Marciano

È iniziata da appena una settimana la nuova stagione di Uomini e Donne, eppure ci sono già le prime polemiche. Tra i tronisti di quest'anno c'è Mattia Marciano, il giovane napoletano che nella scorsa edizione corteggiò Desirèe Popper. La modella brasiliana decise però di abbandonare il programma senza scegliere nessuno.

Ora Mattia ha iniziato il suo percorso come tronista. Ma tra le sue corteggiatrici, una ha subito attirato l'attenzione di tutti: si tratta di Chiara, che Mattia ha ammesso di conoscere in quanto le rispettive mamme sono amiche. Ed ecco apparire poco dopo in rete un video in cui il napoletano è insieme alla ragazza.

Le immagini risalgono ai tempi in cui Marciano era corteggiatore di Desirèe. La Popper, ovviamente, ha voluto replicare sui social: "Ricordo bene questo video… Quando ho chiesto mi ha detto che era la cugina… Poi sono io quella diffidente".