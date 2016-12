Uomini e Donne, Claudio D'Angelo: "Ginevra mi dà una felicità pazzesca"

A inizio dicembre, la sua scelta. Oggi Claudio D'Angelo, ex tronista di Uomini e Donne, è felice. Il merito, come ha raccontato in una intervista al settimanale Mio, è di Ginevra Pisani, la corteggiatrice che ha scelto alla fine del suo percorso.

Napoletana, 18 anni, Ginevra ha già conosciuto la famiglia di Claudio durante le feste di Natale. E lui ora non può che ammettere: "Ginevra mi dà una felicità pazzesca perché ha un carattere molto positivo, molto allegro. Questo è quello che mi ha spinto a frequentarla all’interno del programma perché all’inizio avevo un blocco grandissimo, dovuto alla differenza d’età. Inizialmente avevo dei pregiudizi, poi ho visto che forse vale più un’emozione che un preconcetto, quindi le ho dato fiducia. E non ho sbagliato. È una ragazza molto sicura. E con questa sua euforia lei a me trasmette tanto".