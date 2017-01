Tony Tammaro "contro" Gianni Morandi sui social

Tony Tammaro ha pubblicato un post molto divertente in cui prende in giro Gianni Morandi e la sua passione per i social network.

“Se finisce la benzina alle quattro di mattina - scrive 'a modo suo' l'artista più tamarro di sempre - Gianni Moranti non ce l’ha la foto con la pompa in mano, io sì ed è pure vera. Per poco non ho rischiato di farmela a piedi per tutta la A1. Ringrazio San Esso da Caianello che mi è apparso all’improvviso e mi ha salvato“. Se Morandi rispondesse sarebbe l'apoteosi...



Intanto, Tony Tammaro va avanti nel suo tour partito lo scorso novembre.