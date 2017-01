La showgirl napoletana Tanya la Gatta tra le più amate sui social

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Boom di commenti followers e like , su Instagram impazziscono i fan per le foto che giornalmente posta la showgirl napoletana Tanya La Gatta attualmente tra le seguitissime. Molto apprezzata dai migliaia di followers per il suo essere dolce sexy e provocante, ma nello stesso tempo non volgare. Tanti i commenti su di lei, chi la critica e chi la sostiene, ma intanto piace. In uscita anche il suo Calendario bollente 2017, dove dal ricavato regalerà alcuni defibrillatori a strutture pubbliche del napoletano, un gesto molto apprezzato dai tantissimi suoi sostenitori.