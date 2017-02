Stefano De Martino e la sua vacanza alle Mauritius: "Vi dico la verità"

Basta gossip, almeno per questa volta. Stefano De Martino, che ha deciso di trascorrere una vacanza alle Mauritius, ha voluto far chiarezza attraverso il settimanale Chi sulle vicende delle ultime ore. "Avevo bisogno di staccare dopo un anno duro e intenso e di prendermi una settimana solo per me. Ho potuto vivere senza orari, con il telefono spento in camera, inventandomi le mie giornate fra sole, mare, corse sulla spiaggia e buona cucina".

Sulla possibile presenza di una ragazza con il ballerino: "Lei è Francesca e lavora come me nella produzione di Amici. Siamo grandi amici, ma lei era in vacanza con le sue amiche in un resort a un'ora di distanza dal mio. Mi dispiace che solo che siano state coinvolte persone che non c'entravano nulla, che sono state attaccate sui social e che hanno i loro legami. Io ero in vacanza da solo".