"Stefano De Martino è un grande uomo"

Mariano Di Vaio, professione influencer, neo papà e tra i protagonisti di "Selfie – Le cose cambiano”, il programma di Simona Ventura.

A Tv Blog, oltre a fare un bilancio di questo 2016, Mariano ha parlato del collega Stefano De Martino: "Stefano è un grande uomo, tutto d'un pezzo. Ha dei principi solidi ed è davvero una brava persona. Già ci conoscevamo prima di Selfie. Abbiamo amici in comune e spesso ci siamo incontrati a casa di amici per bere un caffè insieme… però solo ora c'è stata l'occasione per approfondire questa conoscenza".

Per Di Vaio, è stato anche un'ottima spalla televisiva. "La sua esperienza mi ha aiutato a rompere il ghiaccio e ad essere meno impacciato davanti alle telecamere".