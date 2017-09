Stefano De Martino: "Con Belen c'è un bellissimo rapporto"

"Per il bene di nostro figlio io e Belen abbiamo ristabilito un bellissimo rapporto. Mi sento di dare un consiglio a tutte le coppie separate. Non vale la pena farsi la guerra, di mezzo ci vanno solo i figli. L'amore per un figlio dovrebbe unire ancora di più, soprattutto da separati". Così Stefano De Martino in una intervista a Tgcom24.

Il ballerino napoletano ha confermato che tornerà ad Amici. "Ora stiamo lavorando all'ultima parte di casting e poi si ricomincia. Amici mi piace perché non è mai uguale, in questi anni c'è stata una evoluzione continua". Sul suo essere padre: "Mi prendono in giro perché sono troppo premuroso. Sono severo, ma ho un bellissimo rapporto con Santi, e ho scoperto di essere super apprensivo, ora che ha cominciato l'asilo, mi crea un po' di ansia saperlo li tutte quelle ore lontano dalla mamma e da me...".