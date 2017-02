"Ultima fermata", annullato lo show di Stefano De Martino su Canale 5

Brutte notizie per Stefano De Martino. Il suo programma "Ultima fermata" è stato cancellato prima ancora della messa in onda, come rivela Alberto Dandolo su Oggi.

"Maria De Filippi (produttrice dello show, ndr) gli ha infatti comunicato che Ultima fermata, il programma che avrebbe dovuto condurre in prima serata su Canale 5, è stato bloccato - scrive Dandolo - La ragione? Il costo eccessivo. Ad ora lo show è congelato. Vedrà la luce il prossimo autunno? Ah, saperlo...".

Il programma era stato annunciato inizialmente per i palinsesti di Italia 1, poi era stato "promosso" sulla rete ammiraglia. Ora, però, la doccia fredda.