Stefano De Martino: "Sceglierei sempre l'amore"

"Ho sempre guardato mio padre ballare, anche se quando ero veramente piccolo mi piaceva guardarlo ma non pensavo di intraprendere quella strada. Poi, dal primo attimo in cui ho messo piede in quella sala, ho sentito che ero nel mio habitat naturale". Così Stefano De Martino, in un video postato sui social per promuovere il film La La Land.

Il ballerino di Amici, che si è appena separato ufficialmente da Belen Rodriguez, ha aggiunto: "Per avere successo devi essere una persona felice, penso che sceglierei sempre l’amore perché una persona infelice non arriva poi da nessuna parte… Il successo non ti può porta all’amore, l’amore ti può portare al successo però".