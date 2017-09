Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Milano

Una relazione nata questa estate in vacanza e che sembra continuare anche in città. Parliamo ovviamente di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano il ballerino e la blogger-stilista insieme per le vie di Milano, alla Fondazione Prada prima e poi a una mostra.

Come racconta TgCom24, lei è appassionata d'arte e ha coinvolto De Martino in un lunga spiegazione delle mostra curata dall'artista Francesco Vezzoli sulla televisione e la Rai negli anni 70.

Dai due, nessuna conferma ufficiale,ma le immagini lasciano presumere che tra Stefano e Gilda l'intesa sia perfetta.