Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: la coppia non si nasconde più

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio nuovamente insieme. La coppia è stata infatti paparazzata nei giorni scorsi a Mykonos. Tra i due, anche se il braccio di uno sconosciuto copre i loro volti, ci sarebbe stato un bacio in pieno giorno subito colto dai fotografi.

Sta di fatto che De Martino, per ora, ha preferito non sbilanciarsi. Ma una cosa è certa: la benedizione dell'ex moglie Belen Rodriguez - che qualche giorno fa dichiarava "Se Stefano è innamorato, sono felice. Tifo sempre per l’amore" - c'è.