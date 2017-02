Stefano De Martino ed Elena D'Amario: "Ci vogliamo bene"

"Siamo molto legati, ci vogliamo bene… Ci siamo incontrati che eravamo adolescenti, è stato un periodo di formazione indimenticabile. E infatti tra me e Stefano si è creato un feeling profondo, una grandissima e bellissima amicizia". Così Elena D’Amario, ora impegnata a New York con la compagnia di ballo americana Parsons Dance, in un'intervista al settimanale Gente parlando del collega De Martino.

"Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà tra noi. Non do nulla per scontato. Quando torno a casa è piacevole rivedersi. Conduciamo entrambi vite intense, ricerchiamo tutti e due la semplicità", ha concluso la ballerina.