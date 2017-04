Stefano De Martino cancella il tatuaggio per Belen: il braccio 'pulito' ad Amici

Stefano De Martino ha cancellato quasi del tutto il tatuaggio simbolo della storia con Belen Rodriguez.

Nel corso della terza puntata di ‘Amici' andata in onda sabato sera, il ballerino si è prestato ad un gioco con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ed è stato impossibile non notare come quel disegno sul braccio che ritraeva i due ex coniugi stretti in un abbraccio sia ormai sbiadito.

Il dettaglio era stato notato già negli scorsi mesi sempre durante una puntata del talent che aveva svelato il tentativo di rimozione.