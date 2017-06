"Tutte le mamme piangono ai matrimoni. La mamma di Belen piangeva non perché la figlia si sposava ma perché si sposava con me". La battuta di Stefano De Martino, durante la puntata di 'Selfie' andata in onda venerdì, ha scatenato le risate in studio. Ma Belen, infastidita, ha negato.

È accaduto tutto al momento dei saluti con la signora Anna, che aveva chiesto l'intervento del programma per un cambio di look in occasione del matrimonio della figlia e un piccolo intervento al viso. Selfie, Stefano De Martino: "La mamma di Belen al nostro matrimonio ha pianto perché si sposava con me"

„Iva Zanicchi ha provato a risollevare la situazione: "Tutte le mamme vorrebbero un genero come te". Poi, l'intervento di Simona Ventura: "Evviva l’amore che viene, che va e che può tornare".