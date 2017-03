Stash dei The Kolors in ospedale: operazione a un’ernia

"Buona Domenica a tutti! Perdonate l'assenza dal web... È tutto ok! Tranquilli.. Niente di che, piccola operazione a un'ernia... No worry... We are coming back!!! #love #youall". Così Stash Fiordispino, il cantante dei The Kolors, ai suoi fan

L'artista 27enne ha pubblicato nelle scorse ore una foto su Instagram mentre è in un letto d'ospedale. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione, quasi 2mila, giunti sul social.