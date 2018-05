Stash, foto dalla doccia: “Dimagrito e pronto per il tour”

Stash, al secolo Antonio Fiordispino, ha fatto letteralmente impazzire le sue fan con una foto postata su Instagram. È pronto e in forma per il tour il cantante dei The Kolors, e mostra il fisico mentre fa la doccia con un esplicativo messaggio: “Sono 10 kg in meno all’anno scorso! Ciao mamma!”.

Non sono ancora state comunicate le date della tournée della band partenopea, ma è da settimane che il frontman della band si sta preparando per affrontare al meglio i concerti in arrivo.