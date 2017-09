Sossio Aruta presenta il suo libro a Castellammare di Stabia

Di professione bomber di categoria, un calciatore che ha iniziato all’età di sei anni e ha fatto del calcio la sua unica ragione di vita, il suo sogno, il suo lavoro, giocando in tutte le categorie dalla Serie B alla Lega Pro. In carriera ha realizzato 368 gol tra professionisti e non, sognando di raggiungere i 400 gol in carriera.

Adesso il “Re Leone” Sossio Aruta ha deciso di raccontarsi. Venerdì 15 settembre sarà al Montil Multisala - Spazio Ruccello - a Castellammare di Stabia per presentare il suo libro autobiografico “Yo soy un pajaro”, scritto insieme con Tina Marasca.

Il manoscritto, edito da Graus Editore, racconta la storia sportiva ma anche la vicenda umana di un ragazzo che sale alla ribalta a suon di sacrifici, supera una serie di difficoltà in campo familiare e sentimentale. La storia di un uomo che ha avuto il coraggio di svestirsi dai panni di “campione” per dimostrare e mostrare che lui è anche un figlio, un padre, un fratello, un amante innamorato e tradito, un amico, un uomo deluso, ma ancora pieno di entusiasmo e fiducia nella vita.