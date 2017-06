Simone Susinna: "Io e Barbara D'Urso siamo solo amici"

Le voci sulla presunta relazione tra Barbara D'Urso e Simone Susinna vanno avanti da un anno. I due sono stati spesso paparazzati insieme, tra cene e passeggiate notturne a Milano.

Ma ecco arrivare la smentita del modello ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi. "Barbara è solo una carissima amica - ha confessato al settimanale Mio - Una persona che stimo molto. C'è un bel rapporto tra di noi, ci conosciamo da tanti anni e i paparazzi si divertono con noi, anche se alcune volte si esagera. Una volta eravamo in comitiva insieme ad altre persone, i fotografi hanno preso soltanto noi due tagliando la parte in cui c'erano altri ragazzi".