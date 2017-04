Serena Rossi sul figlio Diego: "Ho i superpoteri delle mamme"

L'attrice napoletana Serena Rossi si è confessata a Vanity Fair a 5 mesi dalla nascita del figlioletto Diego, avuto dall'unione con Davide Devenuto.

"Siamo molto fortunati: stiamo bene, ci vogliamo bene, il lavoro va bene. Lui (Diego) è qui perché io e il suo papà ci amiamo e già questo è qualcosa di immenso", ha confessato la 31enne, intervistata in occasione della serata benefica organizzata a Milano da Never Give Up.

MAMMA - "Diego è un bimbo buono, si sveglia solo per mangiare. Ma ho tantissime cose da fare: a dispetto di tutti quelli che mi dicevano: “Ah, con un figlio lavorerai molto meno”. Invece sto lavorando molto", ha precisato Serena Rossi, che tra pochi giorni esordirà come conduttrice dei Radio Italia Live. "Ormai vado avanti senza dormire. Ho capito che appena diventi mamma acquisti i superpoteri. E anzi io sono fortunata: il mio lavoro è “flessibile, in più posso contare su due nonne fantastiche. I miei genitori, che sono molto giovani, con l’arrivo di Diego sono impazziti. Sono una mamma giocherellona".

UN POSTO AL SOLE - "Ci siamo prima odiati, poi ci siamo avvicinati sul set, ma ci siamo fidanzati solo dopo che io sono uscita dal cast. Circa 9 anni fa. Il primo passo è stato il mio, ma pensavo fosse una cosa così, mi dicevo non sarà mai una storia seria. Dopo tre mesi stavamo insieme. Lui è ironico, è una persona intelligente, sensibile, ha mille qualità. Se non la pensassi così, non ci avrei fatto un figlio".