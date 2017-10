Serena Rossi: "Mio figlio è il dono più bello"

Dopo aver sostituito con successo Caterina Balivo in Detto Fatto, Serena Rossi è pronta per una nuova avventura. L'attrice e cantante napoletana, infatti, condurrà in prima serata su Rai 1 insieme a Neri Marcorè "Celebration" a partire dal 14 ottobre.

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato "Sono felicissima, le canzoni sono la mia più grande passione. Sono anche molto spaventata. Ma è quella sana paura che poi si trasforma in adrenalina quando sali sul palcoscenico".

A breve suo figlio Diego compirà un anno. "Lo porto con me, sempre. Compirà gli anni il giorno dopo l’ultima puntata di Celebration ma sicuramente festeggeremo alla grandissima. È il primo compleanno del mio cucciolo. Per me e Davide (Devenuto, ndr) ogni giorno è festa, questo bimbo è stato il dono più bello che la vita ci potesse fare".