GF Vip 2, Serena Grandi: "Il mio flirt con Pino Daniele"

È una rivelazione davvero inedita quella che Serena Grandi, nelle scorse ore, ha fatto a Cristiano Malgioglio nella Casa del Grande Fratello Vip 2.

L’attrice ha infatti confessato di aver avuto una relazione platonica con Pino Daniele quando era ancora legata al marito Beppe Ercole. I due si conobbero in una sera di luglio durante una cena. "Iniziamo a parlare, siamo andati avanti ore guardandoci negli occhi. C'era anche mio marito a quella cena e anche lui era sposato. Il giorno dopo mi arriva a casa una cassetta, la ascolto: dentro c'era una canzone che diceva "Ho mal di te, Serena". Era dedicata a me. Mio marito però la scopre e capisce tutto. È successo un grande casino”.

E così "prese l'auto e andò da lui a chiedergli spiegazioni. Pino gli disse che era dedicata a me in quanto icona e che voleva fare un video insieme. In quel momento entrambi ci stavamo separando".

Tra loro, però, non successe nulla: "Fu una storia platonica fatta di telefonate. Quando uscì il cd riascoltai tutta la canzone e c'era anche una dedica: 'grazie assai a G.S.' Mi sarebbe piaciuto avere una storia con lui ma non è stato possibile".