Serena Grandi a Domenica Live: "Con Pino Daniele un amore platonico"

Dopo essersi lasciata aadare ad alcune confessioni durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Serena Grandi ha deciso di fare chiarezza a proposito del rapporto, di tanti anni fa, con Pino Daniele.

E ha scelto il salotto domenicale di Barbara D'Urso per farlo.

"È stata una storia platonica, eravamo tutti e due sposati e in fase di separazione. Un giorno mi chiama e mi dice che era uscito questo cd. Ero per lui un'icona, c'era da fare questo video per 'Che dio ti benedica'. Non è successo niente, lui si stava separando e non era il caso. Anche io stavo malissimo. Oggi è un bellissimo ricordo". ha concluso l'attrice.