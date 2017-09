Serena Autieri: "Voglio un altro figlio"

"Non voglio per nessun motivo che Giulia resti figlia unica, desidero che non cresca da sola. Certo, devo rallentare parecchio il mio lavoro se voglio affrontare una seconda maternità e concedermi quei mesi meravigliosi legati alla gravidanza e all'allattamento". Non ha dubbi Serena Autieri, mamma felice di una bimba di quattro anni e moglie di Enrico Griselli.

"Assieme a mio marito, che è il mio manager, abbiamo investito tanto sul lavoro, in particolare sul teatro, per questo motivo abbiamo rimandato a lungo il secondo bambino", ha spiegato l'attrice napoletana al settimanale F. E sulla sua Giulia: "L'ho avuta tardi e sono consapevole di quanto sia importante stare con lei".