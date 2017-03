Televisione, torna "Selfie" con Stefano De Martino

Torna ad aprile su Canale 5 Selfie-Le cose cambiano, il programma di Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura. Alla conduzione anche in questa nuova versione dello show, anche Stefano De Martino, mentre si vocifera che Belen possa intervenire come inviata per non essere troppo a stretto contatto conl'ex marito.

Il programma mira a ridare autostima e sicurezza alle persone che l'hanno persa, attraverso una ricerca introspettiva e ad alcuni cambiamenti estetici.