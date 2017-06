Nel giorno delle nozze Sarah Nile ricorda il padre appena scomparso

Nel giorno del suo matrimonio con Pierluigi Montuoro, Sarah Nile ha voluto dedicare un pensiero al padre Ivan scomparso poche settimane prima del sì.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha così pubblicato sul suo profilo Instagram una loro vecchia conversazione su Whatsapp in cui l'uomo si diceva felice per la figlia e per il grande passo. "Solo a vedere questi inviti mi emoziono tanto".