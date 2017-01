Sarah Nile dimagrita troppo: foto choc su Instagram

1 / 2

I suoi fan sono preoccupati. Sarah Nile, nel primo giorno dell'anno, ha infatti pubblicato su Instagram l'ennesimo scatto senza veli. Non è però passato inosservato il fisico scheletrico della ex gieffina napoletana decisamente dimagrita.

Offese, opinioni, insulti. Con tanto di risposta di Sarah ad un follower: "E se ti dicessi che non ho il seno rifatto e che mangio come un camionista?! Ovviamente ti farebbe comodo non crederci, continueresti a sputare veleno sfogando così la tua frustrazione. Non hai un'identità, non hai sesso. Sei solo uno dei tanti fake di Instagram che cerca di riempire la sua triste vita nel modo più spicciolo che ci sia. Sient'a me: truovt na' nammurat!".

