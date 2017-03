Rocio Oliva, la compagna di Maradona, giocherà in un club argentino

Rocio Oliva, compagna di Diego Armando Maradona, condivide con il suo uomo la stessa grande passione per il calcio. Tant'è che la 26enne ha trovato ora un nuovo club in cui proseguire la carriera da calciatrice: l'Excursionistas, società sportiva del distretto di Belgrano (Buenos Aires), militante in Primera B (seconda divisione femminile).

Rocio ha infatti pubblicato su Instagram la foto della firma che sancisce l'inizio della nuova avventura, dopo la sua ultima stagione da giocatrice nel Jabel Alì, club di Dubai.