Rocco Hunt papà a 22 anni: è nato Giovanni

Rocco Hunt è diventato papà. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista su Facebook: "Quale migliore festa del Papà potevo chiedere? Benvenuto al Mondo Little Jhonny".

Il piccolo si chiama Giovanni come suo nonno, il padre del cantante. Della madre dle piccolo, invece, si sa poco. Come Rocco ha sottolineato più volte, non ama che la sua vita privata finisca sotto i riflettori.