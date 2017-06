Ramona Amodeo incinta? Un'amica lo scrive su Instagram, poi cancella tutto

L’ex tronista di Uomini e Donne Ramona Amodeo ha sposato lo scorso 12 giugno il suo Luca. E a pochi giorni dal sì, ecco scoppiare il gossip in rete: la napoletana sarebbe già in dolce attesa.

A rivelare indirettamente la notizia, un’amica della ragazza. Su Instagram, in un lungo post, eccola augurare ai due sposi tanta felicità. E poi: "So che sarai una moglie e madre buona e brava, perché come amica sei unica. [….] Luca, una persona colta, buona, brillante, innamorato della sua donna, della madre di sua figlia, di te, di lei, della piccola anima che cresce già dentro di te ogni giorno". Il post è stato in un secondo momento modificato e sostituito con uno più breve.