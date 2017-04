Raffaella Fico annuncia: "Sposo Alessandro Moggi"

"Mi sposo. La proposta è arrivata, non abbiamo ancora la data. In una coppia sai ci sono alti e bassi, se si superano quelli … Quando due persone stanno insieme, il matrimonio è il coronamento". È raggiante Raffaella Fico che, a Domenica Live, ha annunciato le nozze con il fidanzato Alessandro Moggi.

"Dopo due mesi mi ha chiesto di sposarlo. Io sono rimasta un attimo così… poi ho detto di sì. La proposta vera e propria me l’ha fatta dopo, a New York. Io non ero mai andata, mi ha proposto il viaggio, ho accettato. Lui era molto emozionato al ristorante, io non avevo capito niente. Poi ho visto arrivare il cameriere con la torta con scritto Congratulations. Lui ha tirato fuori la scatolina con l’anello e mi ha chiesto: mi vuoi sposare? Io ho detto sì perché stiamo bene insieme".