Raffaella Fico e Alessandro Moggi, effusioni sempre più hot

Ultimi giorni di vacanze estive per Raffaella Fico ed Alessandro Moggi insieme alla piccola Pia, avuta dal calciatore Mario Balotelli. I settimanali 'Chi' e 'Nuovo' hanno ripreso i due mentre si scambiavano effusioni in Grecia, a Mikonos.

Qualche tempo fa, Alessandro ha fatto all'ex gieffina napoletana la proposta di matrimonio a New York con tanto di anello prezioso.

In un’intervista di qualche mese fa la Fico parlava anche della possibilità di diventare di nuovo mamma: "Per la prima volta ammetto che ho voglia di dare una sorella o un fratello a Pia. Ormai è cresciuta ed è una grande chiacchierona. Quando torna dall’asilo e vede le mamme dei suoi amici con il pancione, mi chiede: 'Mamma, ma perché io non ho un fratellino o una sorellina?'".