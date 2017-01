Raffaella Fico compie 29 anni: festa di compleanno con gli amici

Il compagno Alessandro Moggi non ha badato a spese per far contenta Raffaella Fico. E così, per festeggiare i 29 anni della sua futura moglie, eccolo organizzare un servizio di catering da mille e una notte per poi portarle personalmente una torta di compleanno.

Le candeline sono state spente, come testimonia un video pubblicato su Instagram. Adesso tocca solo far realizzare i desideri della bella showgirl napoletana.