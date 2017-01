Paola Saulino, al via il Pompatour: le immagini vendute a una tv francese

1 / 8

continua →

È iniziato il tanto atteso Pompatour di Paola Saulino, attrice napoletana che aveva promesso sesso orale agli elettori in caso di vittoria del "No" al referendum dello scorso 4 dicembre. L'appuntamento a Napoli è per il 17 gennaio.

La sua iniziativa ha riscosso un clamore mediatico internazionale al punto tale che le immagini esclusive del tour sono state acquistate da una rete televisiva francese che realizzerà un documentario.