Paola Saulino su Instagram: "Sono così, niente diete nè palestra"

Paola Saulino dice la sua su bellezza e chirurgia estetica. L'attrice napoletana si mostra ai suoi followers su Instagram in una foto in intimo con maschera facciale.

"Guardavo Domenicalive e si parlava di bellezza e chirurgia estetica. Non è stato male il modo con cui si è affrontato l'argomento. Io ho fatto questa foto dopo essermi abbuffata col pranzo domenicale (cucinato da sola e sono anche brava) e non faccio diete non vado in palestra o dal chirurgo. Ma questo è solo il mio stato attuale... Domani probabilmente vorrò perdere 7 kg, mettermi in forma o fare un tagliando. Cioè, ricordiamoci che non siamo un corpo, al massimo viviamo in un corpo. Fate ciò che volete nei limiti del rispetto vostro e degli altri. Ma soprattutto mirate sempre alla vostra felicità, non a quella degli altri, la vostra! Le idee si cambiano nel corso del tempo, forse anche le nostre facce. Per ora mi dedico ai piccoli rituali di bellezza: maschera monouso al melograno", scrive la Saulino nel suo post.