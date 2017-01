Oscar Branzani, incidente per la mamma: "È viva per miracolo"

1 / 2

Teribile incidente stradale per la madre di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne, trasportata in ospedale con il codice rosso. A raccontare il triste episodio, la figlia Dalila su Instagram.

"1 gennaio 2017, 7:50 del mattino, una telefonata di mia madre mi sveglia, lei con un filo di voce dice: 'C'è stato un incidente, sono in ambulanza'. All'improvviso il vuoto, il buio nella mia testa. Arrivo in ospedale, la vedo lì, immobilizzata e sofferente, codice rosso…'Non mi sento la schiena', mi dice. Il panico, il terrore che non potesse più muoversi, i medici mi rassicurano…andrà tutto bene. E fortunatamente così è stato. Non so come sia successo, la sua macchina al contrario, lei che non ricorda nulla, era seduta alla guida, era da sola per andare a lavoro. La trovano nel lato posteriore, è sbalzata dietro nello schianto, non riuscivano ad aprire la macchina, ci sono voluti i pompieri".