Noemi Letizia: "Matrimonio in crisi dopo 90 giorni"

A fine giugno, il matrimonio da favola tra Noemi Letizia e Vittorio Romano, genitori di due bimbi. Tre mesi dopo, c'è aria di crisi per la coppia formata dalla prima "papi girl" - alla sua festa di 18 anni fu invitato Silvio Berlusconi - e il marito in odore di candidatura.

La parola "fine", si legge su La Repubblica, sarebbe stata pronunciata da lei - oggi 26enne - ad agosto, quando dalla residenza di Capri si è spostata a quella di Cortina. Qualche giorno fa, però, gli amici di lei hanno chiamato le forze dell'ordine: "Venite, questi si ammazzano. Hanno litigato di brutto, lui l’ha aggredita verbalmente, lei gli ha risposto".

Romano, piombato improvvisamente a casa, si sarebbe irritato vedendo ospiti a cena. Lui ha raccontato, invece, di non averle mai voluto far del male, ma di non sentirsi rispettato.

Il futuro, al momento, appare alquanto incerto.