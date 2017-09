Nina Moric e il fidanzato napoletano: "È la persona più razionale che io abbia mai conosciuto"

Intervistata dal settimanale Vero, Nina Moric ha parlato del suo rapporto con il fidanzato napoletano Mario Luigi Favoloso: "Abbiamo festeggiato da poco il nostro terzo anniversario. Se l'ho scelto è perché voglio stare con lui, se avessi desiderato altro sarei andato altrove".

Tra i due va tutto a gonfie vele. "Luigi è l'essere umano più razionale che io abbia mai conosciuto, non perde mai la calma e la pazienza. E poi è molto intelligente, non lo si può fregare, e per questo nessuno dei miei vecchi collaboratori non lo sopporta. All'inizio è stata dura, ma mi ha aiutato ad eliminare tanti parassiti che guadagnavano alle mie spalle".

Niente da fare per il matrimonio: "Per il momento stiamo bene così, ma non escludiamo nulla. Magari tra un mese cambio idea e lo sposo".