La finale dell'Isola dei Famosi, i fan: "Ecco come votare Nancy Coppola"

"Sarà una serata molto importante per chi ama davvero la nostra Nancy, una di quelle sere da incorniciare nella bacheca dei nostri ricordi perché è arrivata lì dove nessuno se lo aspettava". A poche ore dalla finale de L'Isola dei Famosi, i fan di Nancy Coppola lanciano un messaggio importante sul web.

"Questa sera abbiamo bisogno di un supporto incredibile, un supporto vero. Abbiamo bisogno di tutta la gente che la ama, di tutte le persone che ascoltano la sua musica. Durante la diretta ci saranno dei televoti dove si dovrà votare chi portare alla vittoria e per farlo bisogna inviare un sms al numero 4770003 al solo costo di 0,16 centesimi e ne avremmo tanti a disposizione per ogni scheda... Scarichiamo l'applicazione Mediaset e votiamo anche da lì durante la diretta... Abbiamo bisogno proprio di TUTTI !!!! Per noi Nancy ha già vinto, ma vincere sarebbe una soddisfazione per la nostra splendida città".