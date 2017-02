Isola dei Famosi, Nancy Coppola commuove tutti con un saluto speciale all'amica

"Auguri sister, ti voglio bene!". Nancy Coppola ha fatto così gli auguri di compleanno, in diretta dall'Isola dei Famosi, alla sua migliore amica Rosa.

Un saluto sentito e sincero che ha ancora una volta molto colpito il pubblico del noto reality. L'amica della cantante neomelodica, d'altra parte, si è commossa ed ha voluto ringraziarla sui social.

"La gioia che ho provato in quel momento è indescrivibile! - questo il messaggio di Rosa - Anche dall'altra parte del mondo ti sei ricordata di me!! I miei occhi e i nostri sorrisi sono la dimostrazione di una grande amicizia che dura da più di 11 anni...SISTER TI VOGLIO BENE!! Grazie anche a voi che credete in noi... per tutti i messaggi e le foto".