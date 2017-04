Nancy Coppola: "Per molti sono la vincitrice morale dell’Isola"

"Abbiamo dormito per terra, sotto la pioggia, non avevamo bagni a nostra disposizione... La cosa più difficile è stata “sopravvivere” con altre persone che non conoscevo. Ma comunque me la son cavata bene: tra i concorrenti sono la sola a non essere mai andata al televoto. Questa cosa per me è stata una grande immunità, altro che “prova leader”. Il fatto di essere arrivata fino all’ultima puntata, di essermi classificata quarta, è per me già un grande traguardo… Anzi per me già la partecipazione a questo reality è stata una grande vittoria". Così Nancy Coppola che ha portato un pezzo di Napoli in Honduras sull'Isola dei Famosi. Venerdì sera ha incontrato i suoi fan al bar Vittoria Black & White di San Giovanni. Con lei, due dei naufraghi con cui ha maggiormente legato: Malena e Giacomo Urtis.

"Sicuramente, sull'Isola, ho portato me stessa: la sincerità, l’onestà che mi contraddistinguono, e poi la mia realtà, il “genere” cui appartengo. Il napoletano è una lingua conosciuta in tutto il mondo. Mi hanno fatto anche i complimenti per la mia voce". E il futuro? "Per adesso mi godo questo momento importante. Parteciperò a diversi programmi. Molti dicono che io sono la vincitrice morale dell’Isola. Sanremo 2018? Magari! Sarebbe un sogno che si realizza... Se dovesse capitare mi piacerebbe presentare una canzone in napoletano. Ognuno di noi ha delle capacità e io sono convinta di essere capace di cantare una canzone in dialetto napoletano che tutti possano cantare. Noi napoletani siamo una bella realtà".