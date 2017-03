Nancy e quella frase a suo marito: "Tanto tra una settimana torno..."

Nancy Coppola ha incontrato suo marito Carmine, sbarcato in Honduras per una sorpresa. Il bacio tra i due è stato uno dei momenti più emotivamente toccanti di questa edizione dell'Isola dei Famosi.

“Ti amo. Tanto torno tra una settimana – ha detto Nancy al marito – salutami il bambino”: il saluto della neomelodica non è passato inosservato. La domanda che tutti si pongono è: come potrebbe uscire Nancy non essendo neanche in nomination? Il sospetto è che possa star maturando l'idea di abbandonare.