Isola dei Famosi, Nancy Coppola furiosa con Susinna

Si avvicina un finale clamoroso sull'Isola dei Famosi. Il reality, a pochi giorni dalla sua conclusione, sta vedendo accendersi le dispute interne al gruppo dei naufraghi. In particolare la partenopea Nancy Coppola, seguitissima in città, è andata su tutte le furie nei riguardi di Simone Susinna.

Tutto è nato dalla prova vinta che ha permesso ai partecipanti di fare la spesa. Raz Degan aveva chiarito che – non partecipando alla prova per un infortunio – non avrebbe mangiato nulla di quanto acquistato. Un'idea che però non era piaciuta a Simone Susinna, da lì il dibattito con Malena e Nancy invece d'accordo che Raz Degan non mangiasse.

Quando è stato il momento della divisione del cibo, Nancy, Malena ed Eva Grimaldi hanno insistito (senza successo) affinché il modello cambiasse idea. A quel punto è intervenuto Susinna, che ha sottolineato a Degan come invece prima fossero d'accordo non mangiasse. Una “rivelazione” che ha fatto arrabbiare Nancy Coppola: “Tu sei un grande str...o, tu non servi proprio come persona”.