Amori e liti sull'Isola, Nancy Coppola difende Malena

L'isola dei Famosi è sempre più vicina alla fine. La semifinale ha stabilito finalisti e messo in chiaro alcuni rapporti tra i naufraghi.

Nancy Coppola, beniamina dei partenopei che seguono il noto reality, prosegue nel suo ruolo di “chioccia” dell'isola, questa volta raccogliendo le confidenze di Malena e dandole consigli su come comportarsi con Simone Susinna.

Tra Malena e Simone pareva ci fosse interesse, ma quest'ultimo in un fuorionda ha spiegato di essere stato frainteso. “Semplici gesti d'affetto” i suoi. Un'affermazione che ha fatto andare su tutte le furie Nancy, che ha insistito su come determinati comportamenti non siano per nulla tipici di due semplici amici.

Il chiarimento tra Simone e Malena ha visto lei venire nuovamente rifiutata, da lì un ulteriore sfogo con Nancy. E l'invito della neomelodica a non sprecare lacrime per lui e pensare a vincere il reality, dato quanto Simone sta facendo.